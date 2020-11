Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema : intégré aux indices DJSI World et Europe Cercle Finance • 19/11/2020 à 15:52









(CercleFinance.com) - Arkema annonce intégrer le DJSI World à la sixième place de la catégorie 'Chemicals', sur la base de 114 entreprises évaluées et dont seulement dix ont été retenues. Il entre également au DJSI Europe, en tant que deuxième meilleure entreprise de son secteur. Le groupe est ainsi récompensé pour sa performance en matière de développement durable et pour l'intégration de sa démarche de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) dans sa stratégie de développement. Parmi les critères évalués, Arkema se distingue notamment sur sa stratégie climat, la réduction de l'empreinte environnementale, les reporting sociaux et environnementaux, ainsi que sa gestion des risques.

Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris -0.65%