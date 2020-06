Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema : intégration du WBCSD Cercle Finance • 05/06/2020 à 10:14









(CercleFinance.com) - Arkema annonce rejoindre le World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) pour 'accélérer la transition vers un monde plus durable et apporter des solutions innovantes contribuant aux Objectifs de Développement Durable définis par l'ONU'. En cohérence avec l'accord de Paris, le groupe de chimie rappelle avoir adopté en début d'année un nouveau plan climat contribuant à une trajectoire de réchauffement climatique 'nettement en dessous de 2 °C'. Il s'est ainsi engagé sur la réduction de 38% de ses émissions absolues de gaz à effets de serre d'ici à 2030, par rapport à son niveau de 2015 - et ce quelle que soit l'augmentation de ses volumes de production.

Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris +0.49%