Arkema : incursion à la baisse vers 84E, surveiller 82,5E

(CercleFinance.com) - Arkema bute sur 89,7E et retombe vers 84E (sa pire clôture annuelle étant de 84,9E): le titre pourrait retracer incessamment son plancher intraday des 82,5E du 30 juin, 12 juillet... mais aussi du 30 octobre 2020.

En cas de rupture, le prochain (triple) support se dessine vers 73,3E et il remonte au 22 mai 2020, ou au 15 août 2019, ou encore au 31/12/2018.







Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris -2.97%