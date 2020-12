Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema : 'gap' sous 94,08E, 'M' baissier sous 99/98,5E ? Cercle Finance • 07/12/2020 à 09:45









(CercleFinance.com) - Arkema ouvre un 'gap' sous 94,08E après avoir ricoché sous 98,5E le 1er décembre à l'ouverture (contre 99E le 15 septembre, également à l'ouverture): le titre est-il en train d'ébaucher un 'M' baissier sous 99/98,5E ? Le scénario serait validé sous 890E, l'ex-plancher des 25/09 et 13/11 avec un retest des 83E du 20 octobre à la clé.

Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris -1.78%