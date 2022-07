Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema: 'gap' sous 86,5E, dévisse de -8% vers 82,4E information fournie par Cercle Finance • 12/07/2022 à 10:13









(CercleFinance.com) - Arkema ouvre un 'gap' sous 86,5E et dévisse de -8% vers 82,4E: le titre retrace son plancher intraday des 82,5E du 30 juin... et du 30 octobre 2020.

En cas de rupture, le prochain (triple) support se dessine vers 73,3E et il remonte au 22 mai 2020, ou au 15 août 2019, ou encore au 31/12/2018.





Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris -4.27%