Arkema: fourchette-cible d'EBITDA resserrée pour 2024

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Arkema indique resserrer sa fourchette de prévisions sur l'année 2024 pour viser un EBITDA en croissance par rapport à l'an dernier, estimé désormais entre 1,53 et 1,63 milliard d'euros (contre 1,5 milliard en 2023).



Sur le deuxième trimestre, le groupe de chimie a engrangé un résultat net courant de 214 millions d'euros, soit 2,87 euros par action (2,77 euros un an auparavant) et un EBITDA en hausse de 8,2% à 451 millions, soit une marge en amélioration de 0,7 point à 17,8%.



Son chiffre d'affaires a progressé de 3,8% à 2,54 milliards d'euros, une baisse de 2,4% des prix ayant été compensée par une hausse des volumes de 4,7%, soutenue par certains marchés comme le sport, les batteries et l'énergie, ainsi que les adhésifs industriels.





