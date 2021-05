Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema : finalise la cession de l'activité PMMA à Trinseo Cercle Finance • 04/05/2021 à 10:08









(CercleFinance.com) - Arkema a annoncé hier soir avoir finalisé la cession de son activité PMMA (polyméthacrylate de méthyle) à Trinseo, spécialiste états-unien de la production de plastiques, de caoutchoucs synthétiques et de latex. L'activité cédée emploie environ 860 personnes et dispose de 7 sites de production répartis en Europe (4) et en Amérique du Nord (3). Le produit net de la cession, réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 1 137 millions d'euros, prendra en compte un impôt sur la plus-value estimé à environ 15 % de ce montant, indique Arkema. Arkema réaliseainsiune nouvelle étape majeurede sa transformationpour devenir à l'horizon 2024 un pur acteur des Matériaux de Spécialités, innovants et durables, centré autour de trois segments complémentaires que sontles Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions.

