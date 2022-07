Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema: finalise l'achat de Permoseal en Afrique du Sud information fournie par Cercle Finance • 01/07/2022 à 17:56









(CercleFinance.com) - Arkema annonce avoir finalisé l'acquisition de Permoseal (43ME de CA en 2021) en Afrique du Sud, spécialiste des solutions adhésives pour le bricolage, l'emballage et la construction.



Les marques de Permoseal viendront compléter l'offre de Bostik (une société appartenant à Arkema) dans la région et renforcer ses positions sur les marchés dynamiques de l'industrie, de la construction et du bricolage en

Afrique du Sud et en Afrique subsaharienne.



Cette acquisition permettra également à Bostik de consolider sa position dans les adhésifs pour l'emballage et d'élargir son offre de solutions durables pour le secteur industriel sur le marché sud-africain.



'Cette opération marque une nouvelle étape dans l'ambition de croissance de Bostik. Elle s'inscrit également pleinement dans la stratégie du Groupe de devenir un pur acteur des Matériaux de Spécialités d'ici 2024 ' a déclaré Vincent Legros, PDG de Bostik.





