Arkema et Nippon Shokubai concluent avec EDF un contrat d'achat d'électricité à long terme

EDF Renewables North America, la filiale du groupe EDF spécialisée dans les énergies renouvelables, approvisionnera le site d'American Acryl Bayport en énergie éolienne renouvelable provenant d'une partie de son parc éolien King Creek Wind Farm 1 situé dans les comtés de Haskell et Throckmorton au Texas.

(AOF) - Arkema et Nippon Shokubai American Industries, Inc. (NAII), à travers leur joint venture (American Acryl L.P, qui fabrique des monomères acryliques) renforcent leur engagement à accélérer la décarbonisation des sources d'énergie en concluant avec EDF Energy Services un contrat d'achat d'électricité à long terme destiné à couvrir 100% de leur consommation annuelle d'énergie prévue par l'énergie éolienne.

