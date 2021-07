ARKEMA entre au capital de la startup française Verko

Face à la dégradation de leurs performances, les groupes n'ont pas d'autre choix que de se restructurer. Solvay a vu son bénéfice net chuter de 42% sur un an au troisième trimestre, à 176 millions d'euros. A 473 millions d'euros, l'Ebitda a reculé de 21,4% sur la même période. L'entreprise a toutefois réduit ses coûts de 260 millions d'euros depuis le début de l'année. La transformation de son portefeuille a pour objectif de recentrer le groupe sur la chimie de spécialités, la plus rentable. Le groupe va supprimer 500 postes d'ici à 2021.

- Hausse du dividende à 2,5 € et programme de rachat d'actions.

- Objectif 2021 d'une hausse de 10 % du résultat opérationnel en matériaux de spécialités (90 % du chiffre d'affaires 2021 après la cession de Plexigla) et d'une stabilité des intermédiaires ;

- Poursuite du recentrage du portefeuille et des acquisitions dans les adhésifs ;

- Avancée des projets industriels de polyamides bio-sourcés et d'acide fluorhydrique et issue des réflexions stratégique sur les gaz fluorés ;

- déploiement des audits des produits en termes de durabilité et contribution aux objectifs de développement durable, avec 6 plateformes (biosources, allègement des matériaux, isolation de l'habitat, gestion de l'eau, solutions pour l'électronique, nouveaux usages),

- structure d'incubation et partenariats scientifiques ;

- hausse annuelle de 3 à3 à 3,5 % des revenus, marge opérationnelle autour de 17 % et génération de trésorerie à 40 % du bénéfice d'exploitation ;

- pénétration des marchés de la gestion de l'eau et des déchets, des batteries pour véhicules électriques et de l'isolation des bâtiments,

- recentrage sur la chimie de spécialités et réduction des activités de chimie intermédiaire,

- Capital ouvert (5,1 % du capital pour BPIfrance, 5,91 % et pour le Fonds stratégique de participations, et 6 % pour les salariés), Thierry Le Hénaff, Président-directeur général du conseil d'administration de 13 membres ;

- Chiffre d'affaires de 7,9 Mds€, réparti entre les matériaux avancés pour 82 % et la chimie intermédiaire (18 %) avec des positions de leader mondial sur les 9/10 èmes du portefeuille d'activités ;

Les batteries de nouvelles générations sont un axe prioritaire de développement pour Arkema qui ambitionne d'être un leader des Matériaux de Spécialités offrant des solutions innovantes et durables en réponse aux défis de ses clients. Favorisant le développement de la mobilité électrique, ce projet s'inscrit dans la stratégie RSE d'Arkema qui soutient notamment les objectifs climatiques de l'Europe.

Arkema rejoint ainsi un projet ambitieux s'appuyant sur une étroite collaboration technologique autour de partenaires de premier plan : Renault Group, EQT Ventures, EIT InnoEnergy, Groupe IDEC, Schneider Electric, Capgemini, Tokai Cobex, et Demeter. Le Groupe apportera sa large gamme de matériaux et de produits de haute performance pour les batteries, participant ainsi à la mise en place d'une filière industrielle intégrée de production de batteries en Europe, qui permettra de répondre à la forte croissance attendue de la demande.

Le Verkor Innovation Center, qui devrait être opérationnel dès 2022, offrira un lieu collaboratif pour l'optimisation de procédés industriels intelligents et pour la création de nouvelles générations de batteries.

Arkema a participé, à hauteur de plusieurs millions d'euros, à la récente levée de fonds de 100 millions d'euros de la société Verkor qui permettra la construction du " Verkor Innovation Center " près de Grenoble, puis le lancement d'une première Gigafactory dédiée à la production de batteries et dont la construction est prévue de démarrer en 2023.

(AOF) - Arkema devient actionnaire et partenaire technologique de Verkor, une startup française spécialisée dans la production de batteries de haute performance. Le chimiste français renforce ainsi son développement sur les batteries et la mobilité propre.

