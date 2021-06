Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema : entre au capital de ERPRO 3D Factory (E3DF) Cercle Finance • 08/06/2021 à 10:20









(CercleFinance.com) - Arkema annonce aujourd'hui entrer à hauteur de 10% du capital dans ERPRO 3D Factory (E3DF), une entreprise française spécialisée dans la fabrication additive en série qui travaille notamment avec de la poudre polyamide 11, 100% biosourcée. Selon Arkema, cette prise de capital permettra d'accéder à de nouvelles expertises et à 'accélérer le développement de nouvelles applications pour ses polymères de haute performance' dans le domaine de l'impression 3D. Cette opération s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'Arkema de déployer ses Matériaux de Spécialités sur des applications répondant aux grands enjeux du développement durable, fait savoir l'entreprise. Arkema intégrera par ailleurs le comité stratégique de E3DF, renforçant ainsi le partenariat existant entre les deux structures depuis 2018.

Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris -0.41%