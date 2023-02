Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Arkema: EBITDA au plus haut historique en 2022 information fournie par Cercle Finance • 23/02/2023 à 08:00

(CercleFinance.com) - Arkema dévoile au titre de 2022 une hausse de 30,2% du résultat net courant à 1,17 milliard d'euros, soit 15,75 euros par action, et un EBITDA au plus haut historique de 2,11 milliards, en progression de 22,2%, soit une marge améliorée de 0,2 point à 18,3%.



Le chiffre d'affaires du groupe de chimie s'est établi à plus de 11,5 milliards d'euros, en croissance de 21,3% dont 13,6% en organique, reflétant notamment les augmentations de prix face à l'inflation significative des matières premières et de l'énergie.



Le conseil d'administration a décidé de proposer à l'AG du 11 mai un dividende de 3,40 euros par action au titre de 2022, en croissance de 13,3%. Il sera intégralement versé en numéraire, avec une mise en paiement à compter du 17 mai.



'Dans un contexte de début d'année marqué par un manque de visibilité et une demande encore faible', Arkema vise en 2023 un EBITDA d'environ 1,5 à 1,6 milliard d'euros et un maintien d'un taux de conversion de l'EBITDA en cash élevé supérieur à 40%.