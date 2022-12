Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Arkema: distingué parmi les chimistes dans le DJSI information fournie par Cercle Finance • 13/12/2022 à 09:40

(CercleFinance.com) - Arkema indique se classer, pour la troisième année consécutive, parmi les sociétés les plus performantes dans la catégorie 'Chemicals', avec un score encore en progrès atteignant 83 sur 100 à l'évaluation CSA (Corporate Sustainability Assessment) de Standard & Poor's.



Troisième dans le secteur de la chimie au DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) Monde en 2022, le groupe français maintient également sa seconde place au DJSI Europe et améliore encore son score.



Arkema revendique de 'très bons résultats plus particulièrement dans l'analyse et l'identification des enjeux matériels, la gestion des produits ainsi que des risques liés à l'eau, le reporting social et environnemental, la gestion de la santé et de la sécurité au travail'.