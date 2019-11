ARKEMA dévoile de nouveaux partenariats pour l'impression 3D de matériaux composites

(AOF) - Arkema s'associe à de nouveaux partenaires et étend l'utilisation de ses polymères haute performance à la fabrication en 3D de matériaux composites, un axe de développement majeur de l'allègement des structures. Cette nouvelle technologie, à la croisée des chemins entre celles de l'impression 3D et des composites où le groupe chimique occupe une position de leader, offrira de nouvelles perspectives et de nouvelles applications dans des secteurs comme l'aéronautique, l'automobile, l'industrie ou encore la construction pour satisfaire une demande croissante d'allègement des matériaux.

D'une part, Continuous Composites et Sartomer, une Business Line d'Arkema, ont récemment annoncé un partenariat associant la technologie brevetée d'impression de fibres continues, Continuous Fiber 3D (CF3D), aux solutions de résines photoréticulables N3xtDimension de Sartomer. Cette technologie combinant la puissance des matériaux composites à un processus d'impression 3D à durcissement instantané crée une technologie de fabrication sans moule et hors autoclave. Elle réduit considérablement les coûts de fabrication en offrant une plus grande flexibilité et vitesse de production par rapport aux procédés traditionnels des composites.

D'autre part, Arkema collabore avec 9T Labs (Zurich), une start-up spécialisée dans l'impression 3D de composites thermoplastiques qui a développé-une technologie axée sur l'automatisation de la fabrication des composites à l'aide de la fabrication additive (AM) et d'algorithmes logiciels avancés. Cette technologie permettra la fabrication en série de pièces en matériaux composites avec le PEKK Kepstan d'Arkema : les propriétés exceptionnelles du polymère PEKK Kepstan associées au logiciel de conception de 9T Labs permettent d'envisager la fabrication de pièces de haute performance. Arkema et 9T Labs développeront conjointement le marché, en se concentrant sur les applications de production en série à volume élevé et la certification des matériaux afin d'accélérer l'adoption à grande échelle de la technologie.