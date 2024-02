Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Arkema: des polymères labelisés par Solar Impulse information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 13:40









(CercleFinance.com) - Arkema annonce que sa gamme de polymères haute performance regroupant Rilsan et Pebax Rnew, a reçu le label 'Solar Impulse Efficient Solution' au terme d'une évaluation réalisée par des experts externes indépendants et basée sur des normes vérifiées.



Cette solution fait ainsi partie du défi #1000solutions, initiative de la fondation Solar Impulse visant à sélectionner des solutions répondant à des normes exigeantes de rentabilité et de durabilité et à les présenter aux décideurs afin d'en accélérer la mise en oeuvre.





