Arkema : début d'année très solide

(AOF) - Arkema a réalisé au premier trimestre 2022 un résultat net courant multiplié par 2,4 à 376 millions d'euros. Le résultat d’exploitation courant (Rebit) a plus que doublé par rapport à l’an dernier pour s’établir à 488 millions d’euros. La marge de Rebit atteint 16,9 % (10 % au premier trimestre 2021). L’Ebitda a bondi de 72,9 % à 619 millions d’euros, faisant ressortir une marge sur Ebitda en hausse de 530 points de base à 21,4 %. Le chiffre d’affaires progresse de 29,7 % pour s’établir à 2,887 milliards d’euros.

Compte tenu de cet excellent début d'année, tout en restant attentif à l'évolution de l'environnement macroéconomique, Arkema vise désormais en 2022 à périmètre constant, un Ebitda pour ses Matériaux de Spécialités et pour le groupe en légère hausse par rapport au niveau record de 2021.

- Premier chimiste français, ancienne filiale de Total ;

- Trois pôles d’activité, de 7,9 Mds€, répartie entre les matériaux de spécialités (adhésifs, matériaux avancés et revêtements) pour 82 % et la chimie intermédiaire (gaz fluorés, acyliques) pour 18 %, avec des positions de leader mondial sur les 9/10 èmes du portefeuille d’activités ;

- Chiffre d’affaires équilibré entre l’Europe (36 % des ventes), l’Amérique du nord (33 %) et le reste du monde; les Etats-Unis, la Chine et l’Asie du sud-est sont les trois marchés clés du groupe ;

- Modèle d’affaires visant à devenir un « pur acteur » de la chimie de spécialités ;

- Capital ouvert (5,91 % et 10,32 % des droits de vote pour le Fonds stratégique de participations, et 6 % pour les salariés), Thierry Le Hénaff, président-directeur général du conseil d’administration de 14 membres ;

- Maîtrise du taux d'endettement net avec effet de levier de 1,6, rare dans le secteur, et forte génération de trésorerie.

- Ambitions 2024, relevées : élargissement des positions de leader mondial et réduction du biais cyclique / ventes de 10 à 11 Mds€, marge opérationnelle autour de 17 % et génération de trésorerie libre de + 40 % ;

- Stratégie d’innovation au service du développement durable : 235 M € de R&D dans 15 centres de recherche avec 203 brevets déposés en 2020, dont 158 dédiés au développement durable / structure d’incubation, laboratoire digital axé sur l’intelligence artificielle et partenariats scientifiques et industriels / 5 plateformes d’innovation devant générer 400 M€ de ventes additionnelles en 2024 et 1 Md€ en 2030 ;

- Stratégie environnementale : porter à 65 % (vs 50 % en 2020) l’offre durable 2030 et, dès 2025, celle de la part des achats durables à 80 % / déployer l’économie circulaire, de la conception au recyclage des produits des clients ;

- Poursuite du recentrage du portefeuille ;

- Capacité à imposer des hausse des prix de vente pour compenser celle des matières premières.

- Confirmation des ambitions en mobilité propre, impression 3D et allègement des matériaux ;

- Démarrage début 2022 des usines de Singapour et des Etats-Unis (matériaux bio-sourcés et polymères) et, pour 2023, de l’usine chinoise (poudres de polyamide).

La chimie française en pleine accélération

Après France relance (2 milliards d’euros consacrés à 135 projets dans la chimie), l’État a présenté le plan France 2030, qui fait la part belle aux produits chimiques. Cette reconnaissance soutient la visibilité du secteur, qui a prévu de recruter 120.000 personnes sur les cinq prochaines années. Cela correspond à une progression importante en tenant compte des effectifs totaux (environ 200.000 salariés). Elle répond au vieillissement des actifs dans la chimie. L’objectif est aussi d’accompagner la dynamique du secteur, qui bénéficie d'une croissance de 1,4 % par an en moyenne depuis quinze ans, contre un recul de 1,2% pour l’industrie en général. L’essor de nouvelles filières (matériaux pour les batteries, produits biosourcés et issus des biotechnologies, activités liées à l’économie circulaire…) reconfigure le marché.