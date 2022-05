Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema: dans le vert, un analyste relève son objectif information fournie par Cercle Finance • 11/05/2022 à 17:19









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le vert profitant de l'analyse positive d'Oddo BHF. Le bureau d'analyses maintient son opinion 'surperformance' sur Arkema avec un objectif de cours porté de 132 à 145 euros, déclarant notamment 'apprécier l'équilibre géographique, la solidité du bilan et la valorisation attractive' du groupe de chimie.



Après un 'excellent trimestre' ayant amené Arkema à rehausser ses objectifs annuels, le bureau d'études fait part d'un relèvement significatif de ses propres prévisions de résultats (+22% en moyenne pour les BNA sur les trois prochains exercices).



'Arkema ne sera pas immunisé au ralentissement des économies mondiales mais le groupe présente un profil plus résilient au cycle grâce au repositionnement opéré sur les matériaux de spécialités (près de 90% du CA 2021 proforma)', estime l'analyste.





