Arkema : cooptation proposée par le conseil

(CercleFinance.com) - Arkema annonce que son conseil d'administration a décidé à l'unanimité de soumettre à la prochaine assemblée générale du 19 mai, la ratification de la cooptation de Philippe Sauquet, en qualité d'administrateur indépendant. Intégrant également le comité de nomination, des rémunérations et de la gouvernance, Philippe Sauquet remplacera Alexandre de Juniac dont la démission a été acceptée par le conseil du fait de ses nouvelles fonctions chez Morgan Stanley. Président de KréVal, Philippe Sauquet a occupé plusieurs fonctions de dirigeant de haut niveau au sein de TotalEnergies pendant plus de 30 ans et notamment de membre du comité exécutif du groupe entre 2014 et 2021.

Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris +4.30%