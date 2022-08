Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema : contrepied haussier vers 85,5E information fournie par Cercle Finance • 29/08/2022 à 15:23









(CercleFinance.com) - A contre-courant du CAC40 et du SBF120 en net repli, Arkema matérialise une ébauche de double-creux sur 83,5E et s'offre contrepied haussier vers 85,5E.

Le titre n'est pas tiré d'affaire car la tendance baissière serait invalidée seulement avec le franchissement de la résistance 93,6/94E du 8 juillet et du 11 août, ce qui libèrerait un potentiel de hausse en direction du 'gap' des 105,95E resté béant depuis le 10 juin.





Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris +3.14%