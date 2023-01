Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema: contrat majeur de fourniture de biométhane information fournie par Cercle Finance • 19/01/2023 à 09:10









(CercleFinance.com) - Arkema annonce avoir signé un accord à long terme avec Engie, à compter du 1er janvier 2023, pour la fourniture de 300 GWh/an de biométhane renouvelable en France, soit l'un des plus importants contrats privés de biométhane en Europe à ce jour.



Ce contrat, ainsi que les projets d'efficacité énergétique en cours, permettront au chimiste de réduire encore très significativement l'empreinte carbone de ses gammes biosourcées de haute performance de polyamide 11 Rilsan et d'élastomères Pebax Rnew.



Arkema déclare explorer également les opportunités de collaboration avec Engie et d'autres acteurs industriels pour soutenir l'amélioration continue de la production de biométhane renouvelable en France.





