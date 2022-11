Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema: contrat d'achat d'électricité renouvelable avec EDF information fournie par Cercle Finance • 29/11/2022 à 16:31









(CercleFinance.com) - Arkema et Nippon Shokubai ont annoncé mardi avoir conclu avec EDF un contrat d'achat d'électricité renouvelable destiné à couvrir la consommation d'énergie de leur co-entreprise texane.



Les deux chimistes indiquent que le contrat à long terme signé avec EDF Energy Services permettra d'alimenter 100% de la consommation annuelle d'énergie de leur joint venture de monomères acryliques, American Acryl, avec de l'énergie éolienne.



EDF Renewables North America, la filiale du groupe EDF spécialisée dans les énergies renouvelables, approvisionnera le site de Bayport (Texas) en énergie éolienne provenant d'une partie de son parc éolien lui aussi basé au Texas.



Pour mémoire, Arkema s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 46% d'ici 2030 par rapport à 2019 dans le cadre de son plan climat, conformément aux attentes de l'Accord de Paris.





