Arkema: contrat avec EDF Renouvelables pour Bostik

(CercleFinance.com) - Arkema annonce avoir signé un contrat d'une durée de 20 ans avec EDF Renouvelables pour la fourniture de 20 GWh/an d'électricité issue d'énergie solaire, partenariat qui débutera en 2026 et couvrira 70% de la consommation d'électricité des huit sites de Bostik en France.



Ce contrat, étape importante dans la transition vers une énergie décarbonée, s'inscrit dans la continuité des actions d'Arkema pour réduire ses émissions de CO2 en ligne avec la trajectoire 1,5°C d'ici 2030, validée par l'organisme Science Based Targets initiative.





