Arkema : construction d'une nouvelle usine en Chine

(CercleFinance.com) - Arkema annonce aujourd'hui la construction d'une usine de poudres de polyamide 11 sur son site de Changshu en Chine, dont le démarrage est prévu au premier trimestre 2023. Cet investissement viendra ainsi accompagner la croissance de la demande en matériaux avancés, biosourcés et recyclables en Asie, alors qu'Arkema compter augmenter de 50% ses capacités mondiales de polyamide 11 biosourcé à Singapour. Lespoudres de polyamide 11 Rilsan, actuellement produites en France ettotalement à base de graines de ricin renouvelables, sont reconnues mondialement pour leursperformances supérieures en termes de résistance, de durabilité, de légèreté et de facilité de mise en oeuvre. 'Nous sommes enthousiasmés par cette expansion. Il y a une demande forte et en croissance dans tous nos marchés clés pour les poudres en Asie, et cette capacité additionnelle nous permettra de servir la région depuis la même région', explique la société.

Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris -1.54%