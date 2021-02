Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema : chute de 38% du BPA courant en 2020 Cercle Finance • 25/02/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Arkema publie au titre de 2020 un résultat net courant de 5,11 euros par action (-37,7%) et un EBITDA de 1,18 milliard d'euros (-18,9%), soit une marge de 15% pour un chiffre d'affaires de 7,88 milliards, en baisse de 9,8% (-8% à devises constantes). Le conseil d'administration proposera en mai un dividende de 2,50 euros par action à verser en numéraire. Par ailleurs, il mettra en oeuvre un programme de rachat d'actions de 300 millions d'euros après la cession de l'activité PMMA, prévue à la mi-année. Dans un environnement encore incertain notamment sur le plan sanitaire, le groupe de chimie estime que son EBITDA au premier trimestre 2021 pourrait croitre d'environ 10%, incluant un impact négatif estimé à 15 millions d'euros lié aux devises.

Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris +1.94%