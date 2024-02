Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Arkema: chute de 29% de l'EBITDA annuel information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Arkema publie un résultat net courant de 8,75 euros par action pour 2023 (contre 15,75 euros en 2022) et un EBITDA en chute de 28,9% à 1,5 milliard, soit une marge de 15,8% (contre 18,3% en 2022) dans un contexte de faible demande.



Le chiffre d'affaires du groupe de chimie s'est contracté de 17,6% à 9,51 milliards d'euros, dont un retrait de 16,1% à taux de change et périmètre constants, avec des volumes en baisse de 10% et un effet prix de -6,1%.



Un dividende de 3,50 euros par action (contre 3,40 euros en 2022) sera proposé au titre de l'exercice écoulé. Arkema vise en 2024 un EBITDA entre 1,5 et 1,7 milliard, sa croissance devant être centrée principalement sur la deuxième partie de l'année.





