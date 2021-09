Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema : cession de l'activité époxydes à Cargill information fournie par Cercle Finance • 27/09/2021 à 18:26









(CercleFinance.com) - Arkema annonce le projet de cession de son activité époxydes à Cargill. Avec ce projet, Arkema poursuit le repositionnement de son portefeuille sur ses activités stratégiques. L'offre reçue valorise cette activité à 38,8 millions de dollars US, soit environ 10 fois l'EBITDA historique. Cette activité réalise un chiffre d'affaires d'environ 40 millions de dollars US et emploie près de 45 personnes. ' En rejoignant Cargill, cette activité bénéficiera de la taille et de la stratégie de développement de ce groupe américain, lui offrant un nouveau potentiel de croissance sur les marchés industriels ' indique le groupe.

Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris -0.17%