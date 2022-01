Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema: certifié 'Top Employer' dans quatre pays information fournie par Cercle Finance • 20/01/2022 à 16:15









(CercleFinance.com) - Arkema annonce avoir été certifié pour la première fois Top Employer en France, en Chine, aux Etats-Unis et au Brésil.



' Cette certification Top Employer local reconnaît l'excellence de nos pratiques RH dans quatre pays qui représentent deux tiers de nos salariés et recrutements dans le monde ', indique la société.



Cette certification est décernée à la suite des résultats d'une enquête menée dans chacun des quatre pays, via un audit approfondi de 400 questions.







