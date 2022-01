Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema: capacités augmentées dans les polymères fluorés information fournie par Cercle Finance • 26/01/2022 à 09:40









(CercleFinance.com) - Arkema a annoncé mercredi avoir revu à la hausse ses capacités de production dans les polymères fluorés (PVDF) afin d'accompagner la forte demande pour les batteries lithium-ion pour véhicules électriques.



Le chimiste de spécialités indique désormais prévoir une augmentation de ses capacités de 50% sur son site de Changshu (Chine), contre 35% jusqu'ici, pour une date de démarrage toujours prévue fin 2022.



Avec cette décision, Arkema dit vouloir accélérer son développement en Chine afin de répondre à la forte demande de ses clients dans le marché des batteries lithium-ion.



La mesure vise aussi à répondre à la croissance soutenue des secteurs de la filtration de l'eau, des revêtements de spécialités et des semi-conducteurs, précise-t-il.



Arkema a récemment décidé d'augmenter de 50% ses capacités en matière de PVDF sur son site de Pierre-Bénite, près de Lyon, dont la mise en service est prévue au premier trimestre 2023.





Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris +3.41%