Arkema : Bpifrance prend une participation de 5%

(CercleFinance.com) - Bpifrance a annoncé mardi le premier investissement de son fonds 'Lac1' dédié aux grandes entreprises françaises cotées en prenant une participation de 5% au sein du capital d'Arkema. Dans un communiqué, la banque publique d'investissement déclare qu'elle envisage d'accroître sa participation en vue d'obtenir un siège d'administrateur. Selon Bpifrance, le conseil d'administration du groupe de chimie de spécialités s'est dit prêt à examiner favorablement cette demande, en perspective de sa prochaine assemblée générale qui se tiendra en mai 2021. Le fonds 'Lac1', qui dispose d'une force de frappe de 4,2 milliards d'euros après une première levée de fonds réalisée notamment auprès d'investisseurs institutionnels français et internationaux - s'est donné comme objectif d'investir sur le long terme au capital de multinationales françaises cotées en s'impliquant dans leur gouvernance.

Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris +1.92%