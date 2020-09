ARKEMA : Bostik renforce sa gamme de produits pour sols

(AOF) - Bostik renforce sa gamme de produits pour sols avec le projet d'acquisition d'Ideal Work, société italienne spécialisée dans les technologies de sols décoratifs à forte valeur ajoutée. Ce projet s'inscrit dans la stratégie de croissance ciblée d'Arkema dans les adhésifs sur des technologies de pointe qui complètent parfaitement l'offre existante de Bostik pour le marché de la construction. Créée en 1997, cette société italienne emploie 25 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 10 millions d'euros.

Les solutions d'Ideal Work, complémentaires aux gammes existantes dans le domaine de la préparation et des colles pour sols, permettront à Bostik d'élargir son offre et de se positionner sur un marché de niche à forte valeur ajoutée dans la rénovation et la décoration des sols. Ideal Work pourra également profiter de la présence commerciale de Bostik pour accélérer son développement et son savoir-faire à l'international.

Le closing de l'opération est attendu au quatrième trimestre 2020

