ARKEMA : Bostik rachète le groupe danois LIP

(AOF) - Arkema a annoncé l'acquisition par Bostik de LIP Bygningsartikler AS (LIP), leader danois des colles carrelage, des systèmes d'étanchéité et des solutions de préparation pour le sol. Ce projet, qui présente de fortes synergies géographiques et commerciales, permettra à Bostik d'offrir à ses clients une gamme élargie de solutions à forte valeur ajoutée et de renforcer sa présence dans les pays nordiques.

Après la récente acquisition de Prochimir dans les films adhésifs de haute performance en octobre, le groupe chimique poursuit activement, avec ce nouveau projet, le développement de ses adhésifs de spécialités, l'un des leviers majeurs de sa croissance.

La finalisation de l'opération est attendue début 2020.