Arkema : Bostik investit dans Crackless Monomer Company

(CercleFinance.com) - Arkema annonce un investissement dans CMC (Crackless Monomer Company), une co-entreprise entre Bostik et la société taïwanaise Cartell Chemical Co, pour accélérer le développement et la production d'adhésifs haute performance à forte valeur ajoutée. CMC, qui sera détenu à 51% par Bostik pour un investissement d'environ 11 millions de dollars américains, produira des monomères cyanoacrylates de spécialités à l'échelle industrielle et à un coût compétitif. Cet investissement complète l'acquisition d'Afinitica réalisée en 2018 et permet à Bostik d'élargir son portefeuille de colles à prise instantanée de haute qualité produites pour les marchés de l'électronique, du matériel médical et du bricolage.

Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris -1.46%