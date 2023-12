Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema: bien orienté avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 13/12/2023 à 13:45









(CercleFinance.com) - Arkema s'adjuge 4% et signe ainsi l'une des meilleures performances du SBF120, soutenue par un relèvement de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat' sur le titre du groupe de chimie, avec un objectif de cours porté de 95 à 120 euros.



Le broker met en avant une reprise de l'EBITDA et une conversion de l'ordre de 50% du free cash-flow. 'Le rendement du FCF de 13% par an est le plus élevé du sous-secteur diversifié européen', souligne-t-il aussi dans le résumé de sa note.





