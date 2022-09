Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema: augmentation de capital réservée aux salariés information fournie par Cercle Finance • 14/09/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Arkema annonce effectuer une nouvelle opération d'augmentation de capital réservée aux salariés et anciens salariés, qui couvrira 30 pays, dont la France, soit environ 98% de ses salariés. La souscription se déroulera du 16 au 29 septembre inclus.



Le prix de souscription est fixé à 64,35 euros et le nombre maximum d'actions pouvant être émises est de 1,35 million d'une valeur nominale de 10 euros chacune, représentant donc un montant nominal de 13,5 millions d'euros.



L'émission est réalisée sans droit préférentiel de souscription. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur date d'émission, à tout dividende mis en distribution par Arkema à compter de cette date.





