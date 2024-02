Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Arkema: augmentation de capacités réalisée à Serquigny information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 09:24









(CercleFinance.com) - Arkema annonce avoir démarré avec succès sa nouvelle unité d'élastomères Pebax sur le site de Serquigny en France, nouvelle unité qui peut produire à la fois les gammes d'élastomères bio-circulaires Pebax Rnew et les gammes de Pebax classique.



Ces matériaux avancés sont utilisés dans les équipements sportifs tels que les chaussures de course, de football et de ski, mais aussi dans les appareils électroniques et d'autres marchés de spécialités tels que les additifs antistatiques et les appareils médicaux.



La nouvelle unité permet au groupe de chimie d'augmenter de 40% sa capacité de production mondiale d'élastomères Pebax pour répondre à une demande croissante, tout en réduisant la consommation d'eau sur le site d'environ 25%.





Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris -0.69%