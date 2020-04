Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema : assemblée générale à huis clos Cercle Finance • 15/04/2020 à 09:56









(CercleFinance.com) - Arkema indique que dans le contexte de la pandémie de Covid-19, son conseil d'administration a décidé que l'assemblée générale mixte des actionnaires convoquée pour le 19 mai, se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires. Les actionnaires devront voter avant la tenue de l'assemblée à distance (par correspondance ou par Internet) ou donner un mandat de vote au président. Ils pourront suivre la retransmission intégrale en direct de l'assemblée sur le site Internet du groupe.

Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris -0.16%