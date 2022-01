Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema: annulation d'actions auto-détenues information fournie par Cercle Finance • 26/01/2022 à 10:47









(CercleFinance.com) - Arkema a annoncé mardi soir que son conseil d'administration a décidé, lors de sa réunion du 24 janvier, de procéder à la réduction du capital social par annulation de 2.450.435 actions auto-détenues, représentant 3,19% du capital social.



La réduction du capital sera effective le 27 janvier, comme indiqué dans un avis Euronext en date du 25 janvier. À la suite de cette opération, le capital social du groupe de chimie sera divisé en 74.286.041 actions.





