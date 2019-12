Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema : acquisition par Bostik au Danemark Cercle Finance • 13/12/2019 à 07:40









(CercleFinance.com) - Arkema annonce l'acquisition par sa filiale Bostik de LIP Bygningsartikler AS (LIP), leader danois des colles carrelage, des systèmes d'étanchéité et des solutions de préparation pour le sol, acteur de premier plan sur le marché scandinave. Réalisant un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros, LIP emploie une cinquantaine de personnes et dispose, à Nørre Aaby (Danemark), d'un site de premier plan, doté d'un outil de production très automatisé et respectant la neutralité carbone. 'L'excellente complémentarité géographique et commerciale de cette acquisition permettra à Bostik d'offrir à ses clients des pays d'Europe du nord des solutions intégrées, innovantes et à forte valeur ajoutée', explique le chimiste, qui attend la finalisation pour début 2020.

