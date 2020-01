Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema : acquisition de LIP Bygningsartikler finalisée Cercle Finance • 06/01/2020 à 08:42









(CercleFinance.com) - Arkema annonce que sa filiale Bostik a finalisé, le 3 janvier 2020, l'acquisition de LIP Bygningsartikler, leader danois des colles carrelage, des systèmes d'étanchéité et des solutions de préparation pour sol, opération annoncée en décembre dernier. 'Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'Arkema de faire croître de manière continue son activité Adhésifs par des acquisitions ciblées, qui complètent parfaitement la présence géographique et l'étendue des gammes et des technologies de Bostik', explique-t-il. Réalisant un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros, LIP emploie une cinquantaine de personnes et dispose, à Nørre Aaby (Danemark), d'un site de premier plan, doté d'un outil de production très automatisé et respectant la neutralité carbone.

