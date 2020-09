Arkema : Achat du turbo put infini 54QUC (54QUC)

(Zonebourse.com) Arkema devrait marquer le pas sous sa résistance moyen terme des 95.2 EUR. Le timing apparaît opportun sous ce niveau pour profiter d'une correction technique, scénario conforté par les révisions baissières des perspectives bénéficiaires de la société.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 87.6 EUR puis 85 EUR.

On pourra donc acheter le turbo put infini Citigroup 54QUC qui cote 0.83 EUR. On visera les 87.6 EUR dans un premier temps, voire 85 EUR par extension, ce qui représenterait des gains respectifs de l'ordre de 30% et 45% pour ce produit dérivé. Le seuil d'invalidation fixé vers 96.9 EUR limitera le risque à 25%.

Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne (sauf en cas de désactivation). A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.

Zonebourse.com - Laurent Polsinelli