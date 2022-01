Arkema accroît de 25% ses capacités mondiales de production d’élastomères Pebax

(AOF) - Arkema va augmenter de 25% de ses capacités mondiales d'élastomères Pebax en investissant à Serquigny en France. Cet investissement permettra notamment d'accroître la production de la gamme bio-sourcée et recyclable Pebax Rnew et de la gamme Pebax traditionnelle. Cette nouvelle capacité produira un ensemble de grades hautement spécialisés pour répondre à la demande croissante dans de nombreuses applications exigeantes grâce à la légèreté, la souplesse et l'excellent retour énergétique de ces matériaux.

Ces propriétés sont particulièrement appréciées dans les équipements sportifs tels que les semelles de chaussures de running, les chaussures de ski ou les textiles techniques, dans les biens de consommation comme les téléphones portables et écrans flexibles ainsi que dans d'autres marchés comme le médical.

Issus de graines de ricin renouvelables, les matériaux avancés, bio-sourcés et recyclables Pebax Rnew offrent une solution durable à nos clients qui sont de plus en plus orientés vers la durabilité et la responsabilité sociétale.

Comparés à d'autres élastomères présents sur le marché, ces matériaux ont une empreinte carbone jusqu'à 50 % inférieure et sont entièrement recyclables. De plus, cet investissement, dont le démarrage est prévu mi-2023, permettra de réduire de 25 % la consommation d'eau du site grâce à une optimisation des procédés.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier chimiste français, ancienne filiale de Total ;

- Trois pôles d’activité, de 7,9 Mds€, répartie entre les matériaux de spécialités (adhésifs, matériaux avancés et revêtements) pour 82 % et la chimie intermédiaire (gaz fluorés, acyliques) pour 18 %, avec des positions de leader mondial sur les 9/10 èmes du portefeuille d’activités ;

- Chiffre d’affaires équilibré entre l’Europe (36 % des ventes), l’Amérique du nord (33 %) et le reste du monde; les Etats-Unis, la Chine et l’Asie du sud-est sont les trois marchés clés du groupe ;

- Modèle d’affaires visant à devenir un « pur acteur » de la chimie de spécialités ;

- Capital ouvert (5,91 % et 10,32 % des droits de vote pour le Fonds stratégique de participations, et 6 % pour les salariés), Thierry Le Hénaff, président-directeur général du conseil d’administration de 14 membres ;

- Maîtrise du taux d'endettement net avec effet de levier de 1,6, rare dans le secteur, et forte génération de trésorerie.

Enjeux

- Ambitions 2024, relevées : élargissement des positions de leader mondial et réduction du biais cyclique / ventes de 10 à 11 Mds€, marge opérationnelle autour de 17 % et génération de trésorerie libre de + 40 % ;

- Stratégie d’innovation au service du développement durable : 235 M € de R&D dans 15 centres de recherche avec 203 brevets déposés en 2020, dont 158 dédiés au développement durable / structure d’incubation, laboratoire digital axé sur l’intelligence artificielle et partenariats scientifiques et industriels / 5 plateformes d’innovation devant générer 400 M€ de ventes additionnelles en 2024 et 1 Md€ en 2030 ;

- Stratégie environnementale : porter à 65 % (vs 50 % en 2020) l’offre durable 2030 et, dès 2025, celle de la part des achats durables à 80 % / déployer l’économie circulaire, de la conception au recyclage des produits des clients ;

- Poursuite du recentrage du portefeuille ;

- Capacité à imposer des hausse des prix de vente pour compenser celle des matières premières.

Défis

- Confirmation des ambitions en mobilité propre, impression 3D et allègement des matériaux ;

- Démarrage début 2022 des usines de Singapour et des Etats-Unis (matériaux bio-sourcés et polymères) et, pour 2023, de l’usine chinoise (poudres de polyamide) ;

- Au 3 ème trimestre 2021, hausse de 30 % du chiffre d’affaires et de 54 % du résultat opérationnel.