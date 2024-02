Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Arkema: accords d'énergie renouvelable aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Arkema indique avoir signé des contrats long terme de fourniture d'énergie renouvelable pour ses sites de Calvert City (Kentucky), Beaumont (Texas), Chatham (Virginie) et West Chester (Pennsylvanie), ainsi que pour l'ensemble des sites de Bostik aux États-Unis.



D'ici la fin 2024, le chimiste devrait obtenir environ 40% de l'électricité nécessaire à ses activités aux États-Unis à partir de sources renouvelables, après avoir conclu des accords avec les fournisseurs d'énergie Tennessee Valley Authority (TVA), Entergy et 3Degrees.



'Cela constitue une étape importante pour atteindre l'objectif de décarbonation du groupe de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de scopes 1 et 2 de 48,5% à l'horizon 2030 par rapport à 2019', affirme Arkema.





