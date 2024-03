Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Arkema: à la peine, un analyste abaisse son conseil information fournie par Cercle Finance • 06/03/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - Le titre Arkema signe mercredi l'une des plus fortes baisses du SBF 120 après un abaissement de recommandation de Berenberg, qui dit percevoir de meilleures opportunités ailleurs dans le secteur.



A 10h20, l'action du chimiste de spécialités cède 0,8% tandis que le SBF 120 gagne 0,2% au même moment. La valeur perd désormais plus de 11% depuis le début de l'année.



Dans une note diffusée dans la matinée, Berenberg indique avoir ramené son conseil à 'conserver' contre 'achat' jusqu'à présent, tout en réduisant son objectif de cours de 120 à 96 euros.



D'après l'analyste, le titre présente un potentiel de surperformance 'limité' sur le court terme sachant que le consensus vise un Ebitda ajusté de 1,6 milliard d'euros pour 2024, un chiffre bien aligné avec les prévisions du groupe, qui se situent entre 1,5 et 1,7 milliard.



Au sein du secteur, l'intermédiaire manifeste sa préférence pour Syensqo, dont le cours de Bourse prend selon lui en compte des perspectives bien moins ambitieuses, et qui ressortent actuellement en-dessous du consensus de marché.





