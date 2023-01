Arkema a finalisé la cession de son activité de produits phosphorés

(AOF) - Le 3 janvier 2023, Arkema a finalisé la cession de Febex, société spécialisée dans la chimie du phosphore, au groupe belge Prayon. Acteur mondial des produits phosphorés (acide phosphorique de haute pureté et hypophosphite de sodium et dérivés), utilisés principalement dans l’électronique et l’industrie pharmaceutique, Febex était rattaché aux Additifs de Performance et avait une faible intégration avec les autres activités du groupe.

Sorti du secteur des produits phosphorés, Arkema nourrit l'ambition de devenir en 2024 un pur acteur des Matériaux de Spécialités : le groupe est organisé autour de trois segments complémentaires qui représentent 85,5 % du chiffre d'affaires en 2021 : les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions, et d'un segment Intermédiaires compétitif et bien positionné.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier chimiste français et acteur majeur des matériaux de spécialités, ancienne filiale de Total ;

- Chiffre d’affaires de 9,5Mds€, répartie entre les matériaux de spécialités (adhésifs, matériaux avancés et revêtements) pour 85 % et la chimie intermédiaire (gaz fluorés, acyliques) et les solutions de revêtement, avec des positions de leader mondial sur les 9/10 èmes du portefeuille ;

- Chiffre d’affaires équilibré entre l’Europe (36 % des ventes), l’Amérique du nord (31 %) et le reste du monde -les Etats-Unis, la Chine et l’Asie du sud-est étant les trois marchés clés du groupe ;

- Modèle d’affaires en 3 points : accélérer la croissance organique et l’innovation, renforcer les matériaux de spécialité via acquisitions, viser l’excellence opérationnelle et commerciale ;

- Capital ouvert (6 % pour les salariés), Thierry Le Hénaff étant président-directeur général du conseil d’administration de 14 membres ;

- Bilan sain avec 2,8 Mds€ de dette nette et un effet de levier de 1,3 à fin juin 2022.

Enjeux

- Ambitions 2024, relevées : élargissement des positions de leader mondial et réduction du biais cyclique / ventes de 10 à 11 Mds€, marge opérationnelle autour de 17 % et génération de trésorerie libre de + 40 % ;

- Stratégie d’innovation au service du développement durable : 235 M € de R&D dans 15 centres de recherche avec 200 brevets dédiés au développement durable sur un portefeuille de plus de 10 000 brevets / structure d’incubation, laboratoire digital axé sur l’intelligence artificielle et partenariats scientifiques et industriels / 5 plateformes d’innovation pour 1,6 Md€ de ventes additionnelles cumulées en 2030 ;

- Stratégie environnementale aux objectifs relevés, validés par le SBTi : réduire en 2030 de 46 %,vs 2019, ses émissions de CO2 dans les scopes 2 et 3 et de 30 % pour toute la chaîne de valeur, via 400 M€ d’investissements dédiés / porter à 65 % l’offre durable en 2030 et à 80 % en 2025 la part des achats durables / déployer l’économie circulaire, de la conception au recyclage des produits des clients (10 % des revenus réalisés à partir de matières recyclées en 2021) ;

- Poursuite des cessions pour être un pur acteur des matériaux de spécialités en 2024 ;

- Volontarisme des investissements dans les batteries lithium-ion (1 Md€ de ventes attendues en 2030), les élastomères pour le sport et les adhésifs (achat du sud-africain Permoseal) ;

Défis

- Inflation des matières premières et pénuries dans l’activité revêtements, compensées par la hausse des prix de vente ;

- Intégration du mexicain Polimeros Especiales et, en 2023, démarrage de l’usine chinoise de poudres de polyamide ;

- Revue en cours des activités de chimie intermédiaire ;

- Après un bond de 33 % des ventes et de 66 % du bénéfice net au 2 nd trimestre, relèvement de l’objectif 2022 d’un bénéfice d’exploitation en hausse de 17 à 22 %, à 2,1 Mds€ ;

- Programme de rachats d’actions.

En savoir plus sur le secteur de la chimie

Rien ne va plus pour la chimie allemande

La chimie allemande, très dépendante du gaz russe, est en difficulté. Suite à des ventes en berne dans le secteur automobile et une demande en recul dans la construction, la production est en baisse de 8,5 % en 2022, avec un chiffre d'affaires global en repli de 1,6 % à 63,1 milliards d'euros. La chimie de spécialité s'en sort mieux. En revanche le taux d'utilisation des capacités de production dans la chimie de base a nettement ralenti pour atteindre moins de 80 %. Le troisième secteur industriel allemand est tenté par la délocalisation vers les Etats-Unis, où les coûts de l'énergie sont bien moindres. Avec l'Inflation Reduction Act, les Etats-Unis ont mis en place un environnement approprié aux défis actuels.