Arkéa lance le fonds Arkéa Cap’Atlantique

(AOF) - Arkéa Capital, filiale de capital-investissement du Crédit Mutuel Arkéa lance le FCPR Arkéa Cap’Atlantique. Ce fonds investira dans des PME et ETI non cotées, majoritairement implantées au cœur des régions Bretagne, Pays-de-la-Loire et Nouvelle-Aquitaine.

Cet investissement s'inscrit dans la durée puisque le fonds comporte une période de blocage de 8 ans (prorogeable deux fois un an) et un risque de perte en capital.

Arkéa Cap'Atlantique, dont l'ambition est de collecter 40 millions d'euros, vise à constituer un portefeuille diversifié composé de 10 à 20 PME et ETI non cotées en phase de croissance et présentant des fondamentaux solides, une rentabilité avérée et un modèle économique éprouvé.

Le FCPR est accessible en compte-titres, en assurance-vie et à travers le dispositif PEA-PME.