Arkéa IS accélère son développement dans l'immobilier avec le lancement d'Arkéa Real Estate

(AOF) - Après le lancement de la SCI Silver Avenir en 2020, Arkéa IS accélère le développement de son pôle immobilier en devenant actionnaire majoritaire, à hauteur de 75%, de Catella Asset Management, le solde restant détenu par ses dirigeants. La société - spécialiste des activités d'investissement, asset et property management immobiliers pour le compte de tiers (investisseurs institutionnels français et internationaux, family offices et particuliers fortunés) et disposant de plus de 1,5 milliard d'euros d'actifs immobiliers sous gestion - change de nom et devient Arkéa Real Estate.

Arkéa Real Estate a vocation à accueillir les développements futurs d'Arkéa IS dans l'immobilier. A court terme, cette opération va permettre à Arkéa Real Estate de franchir une nouvelle étape de son développement en accélérant le déploiement de ses activités existantes et en lançant une activité de gestion de fonds immobiliers.

" Arkéa IS, grâce à ses affiliés, couvre déjà de nombreuses classes d'actifs. Il nous semblait important de les compléter avec l'immobilier, une expertise indispensable selon nous pour faire face aux défis de demain : continuer à délivrer de la performance à nos clients et accompagner les transitions ", a commenté Sébastien Barbe, président du directoire d'Arkéa IS.

Concrètement " la première collaboration entre nos entités va se traduire par la création d'une société de gestion d'actifs immobiliers, baptisée Arkéa REIM, qui devra être agréée par l'AMF. Ainsi structurée, Arkéa IS pourra adresser de nouveaux segments de clientèle et enrichir son offre de gestion ", a précisé François Deltour, directeur général d'Arkéa IS.