Arkea Investment Services renforce son organisation

(AOF) - Schelcher Prince Gestion et Federal Finance Gestion, affiliés à Arkéa Investment Services, renforcent leur organisation pour accompagner leur développement. Guillaume David est nommé Directeur du Développement en charge du Commercial, du Marketing et de la Communication. Estelle Merger-Lévis est nommée Directrice Commerciale en charge du suivi de la clientèle institutionnelle, distribution et internationale.

Guillaume David a rejoint Arkéa IS en 2019 en tant que Directeur Marketing & Communication pour Federal Finance Gestion, Schelcher Prince Gestion, Arkéa RE, Arkéa REIM et Arkéa Banque Privée.

Avant de rejoindre le Groupe, Guillaume a débuté chez Allianz Global Investors en 2005 sur des fonctions de marketing clients. En 2011, il rejoint Ardian en tant que Senior Product Manager avant de prendre la responsabilité de l'équipe Marketing Client et Data Management chez Rothschild & Co Asset Management Europe.

Estelle Merger-Lévis est Directrice Commerciale et membre du Comité de Direction d'Arkéa Investment Services. Estelle a rejoint Arkéa IS en 2012, pour s'occuper du développement international de Federal Finance Gestion et Schelcher Prince Gestion.

Avant de rejoindre le Groupe, elle a évolué 15 ans en Banques d'investissements au sein des salles de marché (CACIB, CDC) en France et à Londres où elle a notamment été nommée responsable d'équipe de vente de produits structurés BeNeLux à partir de 2006 pour Natixis CIB.