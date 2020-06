Arkéa Investment Services : François Deltour est nommé Directeur général

(AOF) - Arkéa Investment Services, l'archipel en gestion d'actifs et banque privée du groupe Arkéa, annonce la nomination de François Deltour au poste de Directeur Général. Ce dernier a rejoint Arkéa IS fin 2015 et en était le COO depuis 2018. Dans cette nouvelle fonction, il aura la responsabilité des activités finance, opérations, data & innovation, juridique & contrôle, marketing & communication, ainsi que le développement de l'offre au sein des réseaux du Groupe Arkéa.

Cette nouvelle organisation permet à Arkéa IS de regrouper l'ensemble de ses activités régaliennes et de service aux clients sous la responsabilité de François. L'ensemble est piloté par le Président du Directoire d'Arkéa IS, Sébastien Barbe.

38 ans, François Deltour est diplômé de Centrale Paris (2006), d'un Master en ingénierie financière de l'université Columbia à New York (2006) et d'un MBA de l'INSEAD à Singapour (2010).

Il démarre sa carrière à New York en 2006 comme analyste au sein du département fusion & acquisitions de la banque CIBC . En 2007, il rejoint à Paris le cabinet de conseil en stratégie McKinsey. Il intègre en 2010 le bureau londonien du fonds de private equity KKR en tant qu'executive au sein de l'équipe Capstone. En 2011, il retrouve les équipes de McKinsey en tant que consultant puis chef de projet sénior.