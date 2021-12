Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArianeGroup: nouveau contrat avec le ministère des Armées information fournie par Cercle Finance • 16/12/2021 à 16:57









(CercleFinance.com) - Le ministère des Armées renouvelle son contrat auprès d'ArianeGroup pour la fourniture de services de surveillance spatiale optique basés sur le système GEOTracker.



Ce système permet de surveiller l'espace pour fournir des données de positionnement, d'orbitographie et d'analyse à ses clients, afin de protéger leurs satellites contre tout type de risque en orbite.



Entièrement détenu et exploité par ArianeGroup, le réseau GEOTracker de stations optiques, réparti sur tous les continents, fournit une couverture permanente à 360° de l'ensemble de l'arc géostationnaire



D'ici 2025, GEOTracker sera le plus grand réseau privé européen de télescopes avec plus de 30 stations à travers le globe.





