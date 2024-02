Ariane Gorin prend les commandes d'Expedia Group

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Ariane Gorin, présidente d'Expedia for Business depuis 2021, succédera à Peter Kern au poste de PDG d’Expedia Group, à compter du 13 mai 2024. Peter Kern occupait dirigeait la société depuis 2020. Le groupe précise dans son communiqué que la nouvelle patronne "a obtenu des résultats financiers exceptionnels" à son précédent poste, notamment une croissance des revenus B2B de 33% en 2023 par rapport à 2022. Peter Kern continuera d'exercer les fonctions de vice-président de la société et de membre du conseil d'administration, travaillant en étroite collaboration avec sa successeure.

